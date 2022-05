Journées européennes du patrimoine : Visites Commentées de l’église Saint-Aubin Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Journées européennes du patrimoine : Visites Commentées de l’église Saint-Aubin Tourouvre au Perche, 17 septembre 2022, Tourouvre au Perche. Journées européennes du patrimoine : Visites Commentées de l’église Saint-Aubin Place Louis Debray Eglise Saint Aubin Tourouvre au Perche

2022-09-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-09-17 12:00:00 12:00:00 Place Louis Debray Eglise Saint Aubin

Découvrez l'histoire de la commune de Tourouvre au travers de l'architecture de son église et de ses vitraux dont certains retracent le départ des percherons vers la Nouvelle France, l'incendie du 13 août 1944…
Visite libre : samedi et dimanche 10h à 18h
Visite commentée : samedi à 11h

