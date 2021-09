Montgesty Montgesty Lot, Montgesty Journées Européennes du Patrimoine : Visites Commentées de la Maison Natale de Jean-Gabriel Perboyre Montgesty Montgesty Catégories d’évènement: Lot

Montgesty

Journées Européennes du Patrimoine : Visites Commentées de la Maison Natale de Jean-Gabriel Perboyre Montgesty, 19 septembre 2021, Montgesty. Journées Européennes du Patrimoine : Visites Commentées de la Maison Natale de Jean-Gabriel Perboyre 2021-09-19 – 2021-09-19 lieu-dit Le Puech Maison de Jean-Gabriel Perboyre

Montgesty Lot Montgesty La maison de ses parents, paysans à Montgesty, est une belle ferme du XVIIIe s. restée en partie dans son état d’origine. La visite, menée par Simone, présente l’origine de la maison et les différentes étapes de la vie du saint ; elle est complétée par la diffusion d’un film de 20 minutes. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, ouverture et visite de la maison natale de Jean-Gabriel Perboyre. Peu connu en dehors des frontières de département du Lot, Jean-Gabriel Perboyre, né le 6 janvier 1802, est un prêtre lazariste qui devint missionnaire en Chine où il fut emprisonné pendant un an puis exécuté par strangulation en 1840. Déclaré vénérable dès 1843 par le pape Grégoire XVI, il est béatifié en 1889 et enfin canonisé en 1996 par Jean-Paull II. Dans chaque église du Lot se trouve la statue de saint martyrisé, habillé en Chinois avec une natte. La maison de ses parents, paysans à Montgesty, est une belle ferme du XVIIIe s. restée en partie dans son état d’origine. La visite, menée par Simone, présente l’origine de la maison et les différentes étapes de la vie du saint ; elle est complétée par la diffusion d’un film de 20 minutes. Sanctoral dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Montgesty Autres Lieu Montgesty Adresse lieu-dit Le Puech Maison de Jean-Gabriel Perboyre Ville Montgesty lieuville 44.55976#1.29773