A 14h, 15h, 16h et 17h, rendez-vous avec le comité d'études historiques et archéologiques dans le caveau, cour Alphonse de Poitiers. Sur inscription. Après la visite virtuelle, partez à l'assaut du donjon en empruntant son étroit escalier en colimaçon à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

