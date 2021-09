Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Journées européennes du patrimoine: Visite théâtralisée de Sauveterre de Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

Journées européennes du patrimoine: Visite théâtralisée de Sauveterre de Guyenne Sauveterre-de-Guyenne, 18 septembre 2021, Sauveterre-de-Guyenne. Journées européennes du patrimoine: Visite théâtralisée de Sauveterre de Guyenne 2021-09-18 16:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne Gironde EUR “Et si nous remontions le temps?” Laissez-vous surprendre le temps d’une visite insolite et découvrez la bastide de Sauveterre de Guyenne aux sons du fifre. Du moyen âge à nos jours, entre ruets et carreyras, cette bastide établie à l’emplacement d’une motte fortifiée se dresse depuis ses origines sur un carrefour central de l’Entre-deux-Mers. « Prenez place sous les arcades et tendez l’oreille… Vous l’entendez? » Au travers d’une visite unique entre patrimoine vivant et découvertes, votre hôte vous livrera les petits secrets de notre région. Mais… chut… N’en parlez à personne! “Et si nous remontions le temps?” Laissez-vous surprendre le temps d’une visite insolite et découvrez la bastide de Sauveterre de Guyenne aux sons du fifre. Du moyen âge à nos jours, entre ruets et carreyras, cette bastide établie à l’emplacement d’une motte fortifiée se dresse depuis ses origines sur un carrefour central de l’Entre-deux-Mers. « Prenez place sous les arcades et tendez l’oreille… Vous l’entendez? » Au travers d’une visite unique entre patrimoine vivant et découvertes, votre hôte vous livrera les petits secrets de notre région. Mais… chut… N’en parlez à personne! +33 5 56 71 53 45 “Et si nous remontions le temps?” Laissez-vous surprendre le temps d’une visite insolite et découvrez la bastide de Sauveterre de Guyenne aux sons du fifre. Du moyen âge à nos jours, entre ruets et carreyras, cette bastide établie à l’emplacement d’une motte fortifiée se dresse depuis ses origines sur un carrefour central de l’Entre-deux-Mers. « Prenez place sous les arcades et tendez l’oreille… Vous l’entendez? » Au travers d’une visite unique entre patrimoine vivant et découvertes, votre hôte vous livrera les petits secrets de notre région. Mais… chut… N’en parlez à personne! OT EntredeuxmersTourisme dernière mise à jour : 2021-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Lieu Sauveterre-de-Guyenne Adresse Ville Sauveterre-de-Guyenne lieuville 44.69282#-0.08682