Journées européennes du patrimoine : visite surprise Caen, 19 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine : visite surprise 2021-09-19 17:30:00 – 2021-09-19 19:00:00 Hôtel de ville Esplanade Jean-Marie-Louvel

Caen Calvados

La direction de la Culture de la Ville de Caen renouvelle le concept de visite surprise qui propose un accès privilégié à des bâtiments ou des parties de bâtiments rarement ou jamais ouverts au public.

En extérieur ou en intérieur ? Dans les hauteurs ou en sous-sol ? Un site connu ou méconnu ? La surprise vous tente ? Mais attention, comme toute surprise, elle peut vous ravir ou vous décevoir… Prenez le risque.

Le lieu de rdv sera indiqué par retour mail à la confirmation de l’inscription.Modalités d’inscription :uniquement par mail à dc.patrimoine@caen.frà partir du 8 septembre (les mails envoyés avant cette date ne seront pas pris en compte) et dans la limite des places disponiblesconfirmation des inscriptions envoyée aux participants, au plus tard, le 16 septembre 19hindiquer l’horaire choisisles nom et prénom de chaque participant ainsi que l’âge pour les enfants mais il est précisé que ce genre de visite peut ne pas leur convenirun numéro de téléphone (portable si possible)

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Arpanum

La direction de la Culture de la Ville de Caen renouvelle le concept de visite surprise qui propose un accès privilégié à des bâtiments ou des parties de bâtiments rarement ou jamais ouverts au public.

En extérieur ou en intérieur ? Dans…

dc.patrimoine@caen.fr

La direction de la Culture de la Ville de Caen renouvelle le concept de visite surprise qui propose un accès privilégié à des bâtiments ou des parties de bâtiments rarement ou jamais ouverts au public.

En extérieur ou en intérieur ? Dans les hauteurs ou en sous-sol ? Un site connu ou méconnu ? La surprise vous tente ? Mais attention, comme toute surprise, elle peut vous ravir ou vous décevoir… Prenez le risque.

Le lieu de rdv sera indiqué par retour mail à la confirmation de l’inscription.Modalités d’inscription :uniquement par mail à dc.patrimoine@caen.frà partir du 8 septembre (les mails envoyés avant cette date ne seront pas pris en compte) et dans la limite des places disponiblesconfirmation des inscriptions envoyée aux participants, au plus tard, le 16 septembre 19hindiquer l’horaire choisisles nom et prénom de chaque participant ainsi que l’âge pour les enfants mais il est précisé que ce genre de visite peut ne pas leur convenirun numéro de téléphone (portable si possible)

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Arpanum

dernière mise à jour : 2021-09-13 par