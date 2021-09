Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE SPECTACLE DE LA MÉDIATHÈQUE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE SPECTACLE DE LA MÉDIATHÈQUE Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE SPECTACLE DE LA MÉDIATHÈQUE 2021-09-18 20:00:00 – 2021-09-18 21:15:00

Saumur Maine-et-Loire Visite spectacle de la médiathèque, ses espaces publics et ses coulisses. Un parcours agrémenté de lectures pour vous permettre de (re)découvrir ce lieu. bibliotheques.contact@agglo-saumur.fr +33 2 41 51 06 12 https://saumur-pom.c3rb.org/le-reseau-des-bibliotheques-de-lagglo/les-mediatheques-qsaumur-aggloq dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.255#-0.08255