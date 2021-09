Hastingues Hastingues Hastingues, Landes Journées Européennes du Patrimoine : Visite privée au cœur de l’histoire du château d’Estrac Hastingues Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Château d'Estrac
43 Place du Général Monsabert
Hastingues

Hastingues Landes Les propriétaires du château sont heureux de vous accueillir au domaine d’Estrac afin de vous faire découvrir ses parcs toujours en évolution.

Les propriétaires du château sont heureux de vous accueillir au domaine d'Estrac afin de vous faire découvrir ses parcs toujours en évolution.

L'objectif est d'obtenir, dans le futur, la certification de Jardin Remarquable. Nous vous proposerons également une visite des salons privés intérieurs avec les propriétaires en petit groupe. Réservation possible.

© Château d'Estrac

