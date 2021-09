Journées Européennes du Patrimoine: Visite Libre ou Guidée de la Maison de l’Eau Cahors, 18 septembre 2021, Cahors.

Les visites se font au fur et à mesure des flux de visiteurs. Possibilité de découverte libre

Entre le pont Valentré et la fontaine des Chartreux, la Maison de l’Eau est un lieu unique du patrimoine cadurcien. Cette première usine d’eau potable accueille plus de 10 000 visiteurs par an pour découvrir l’histoire de l’usine, du pont Valentré ou encore de l’eau à Cahors et de la rivière. Les expositions temporaires abordent la thématique de l’eau sous un angle différent : celui de l’hygiène et de la toilette à travers les siècles. Un lieu original, pour les petits et les grands !

La Maison de l’Eau est implantée dans l’ancienne station de pompage de Cabazat, un remarquable édifice du XIXe siècle qui est l’un des seuls de ce type en France à avoir conservé intacte sa machinerie du XIXe siècle. Cet édifice permettait, grâce à la force motrice de la rivière, de capter l’eau de la fontaine des Chartreux et de l’acheminer vers des réservoirs approvisionnant la ville en eau potable. Le lieu, dont l’accès est gratuit, est devenu un espace d’exposition et de médiation sur l’eau et son patrimoine. {Source: Ministère de la Culture]

