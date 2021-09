Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre gratuite du manoir de Courboyer Perche en Nocé, 18 septembre 2021, Perche en Nocé.

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre gratuite du manoir de Courboyer 2021-09-18 13:30:00 – 2021-09-18 18:00:00 Manoir de Courboyer Courboyer

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la visite libre du manoir sera gratuite. Venez (re)découvrir l’un des plus grands et des plus importants manoirs du Perche !

Pour tout renseignement, contacter l’accueil touristique de la Maison du Parc au 02 33 25 70 10.

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 http://www.parc-naturel-perche.fr/

