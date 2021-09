Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du Théâtre d’Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du Théâtre d’Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, 18 septembre 2021, Hérouville-Saint-Clair. Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du Théâtre d’Hérouville Saint-Clair 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Hérouville-Saint-Clair Calvados A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les coulisses du Théâtre d’Hérouville-Saint-Clair.

“Le théâtre d’Hérouville-Saint-Clair fait parti de “la citadelle douce-cœur de la ville” entouré de la bibliothèque, du Café des Images et de l’hôtel de ville. Confié à l’architecte normand Eugène Leseney, le bâtiment abrite une salle de 700 places modulable en fonction de la programmation.”

