Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du Petit Lourdes Hérouville-Saint-Clair, 18 septembre 2021, Hérouville-Saint-Clair.

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du Petit Lourdes 2021-09-18 – 2021-09-18

Hérouville-Saint-Clair Calvados

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le site exceptionnel et souvent méconnu du Petit Lourdes.

“L’histoire du Petit Lourdes débute en 1870 lorsque la congrégation des frères des écoles chrétiennes fonde un noviciat dans une ferme des bords du canal de Caen à la mer.

En 1879 Monsieur Dubosq négociant en vins de Rouen fait une donation à la congrégation et forme le vœu de faire édifier sur le site un « Petit Lourdes» en reconnaissance de la guérison miraculeuse de son épouse à Lourdes. Les travaux s’étaleront de 1879 à 1885. Le Petit Lourdes d’Hérouville-Saint-Clair est la fidèle reproduction au 2/3 du sanctuaire de la cité mariale comportant une chapelle consacrée en 1882, des lacets inaugurés en 1885 ainsi qu’une grotte et sa source.

Aujourd’hui le site est préservé et mis en valeur grâce à l’association de sauvegarde du patrimoine du Petit Lourdes d’Hérouville-Saint-Clair. Le lieu offre aujourd’hui le même visage qu’en 1879 et permet aux visiteurs un voyage dans le temps de 140 ans en arrière.”

hscpetitlourdes@gmail.com +33 2 31 06 14 50 http://www.herouville.net/

