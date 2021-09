Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du Parc Ornavik et animations autour “de la navigation et des vikings” Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair Calvados A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire avec une visite en immersion du parc historique Ornavik.

Près de Caen, Ornavik (la baie de l’Orne en vieux Norrois) est un parc historique ouvert en 2011 à l’occasion du 1100ème anniversaire de la Normandie dans le but de favoriser les connaissances sur la fabuleuse Histoire de la naissance de la Normandie.

