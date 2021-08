Argentan Argentan Argentan, Orne Journées européennes du Patrimoine – Visite libre du musée – Maison des Dentelles Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Journées européennes du Patrimoine – Visite libre du musée – Maison des Dentelles Argentan, 18 septembre 2021, Argentan. Journées européennes du Patrimoine – Visite libre du musée – Maison des Dentelles 2021-09-18 13:30:00 – 2021-09-19 18:00:00

La Maison des Dentelles vous ouvre gratuitement ses portes pendant tout ce week-end dédié à la découverte du patrimoine…mais aussi du matrimoine, légué plus spécifiquement par les femmes.

maisondesdentelles@argentan.fr +33 2 33 67 50 78

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Ville Argentan lieuville 48.73992#-0.01679