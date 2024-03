Journées européennes du patrimoine visite libre du château et des expositions Lichtenberg, samedi 21 septembre 2024.

Profitez du week-end des Journées Européennes du Patrimoine et de l’entrée gratuite pour (re)découvrir le château et les nouvelles expositions. Explorez plus de 800 ans d’histoire et d’architecture !



Journées Européennes du Patrimoine

Célébrez le week-end des Journées Européennes du Patrimoine en découvrant le château de Lichtenberg et ses 800 ans d’histoire.

(Re)découvrez le château de Lichtenberg à votre rythme, l’entrée au château et ses expositions sont accessible gratuitement, une opportunité à ne pas manquer !

Samedi et Dimanche explorez librement le château et ses expositions

Aucune réservation requise. 0 EUR.

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-22 17:00:00

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

L’événement Journées européennes du patrimoine visite libre du château et des expositions Lichtenberg a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre