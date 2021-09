Venasque Venasque Vaucluse, Venasque Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre du Baptistère Venasque Venasque Catégories d’évènement: Vaucluse

Venasque

Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre du Baptistère Venasque, 18 septembre 2021, Venasque. Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre du Baptistère 2021-09-18 – 2021-09-19 Place du Presbytére Baptistère de Venasque

Venasque Vaucluse Venasque Cet intriguant édifice, accroché au rocher de Venasque au bord du vide telle la proue d’un navire, présente un plan en croix grecque avec quatre absides. L’harmonie de ses formes dégage une impression de force, de simplicité et de sérénité des églises. +33 4 90 66 02 93 http://www.venasque.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Vaucluse, Venasque Autres Lieu Venasque Adresse Place du Presbytére Baptistère de Venasque Ville Venasque lieuville 43.99694#5.14544