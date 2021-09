Rots Rots Calvados, Rots Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre des jardins du château de Rots Rots Rots Catégories d’évènement: Calvados

Rots

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre des jardins du château de Rots Rots, 18 septembre 2021, Rots. Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre des jardins du château de Rots 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Rots Calvados Venez vous promener et déambuler dans les allées fleuries des jardins du château de Rots à l’occasion des Journées du Patrimoine. Venez vous promener et déambuler dans les allées fleuries des jardins du château de Rots à l’occasion des Journées du Patrimoine. Venez vous promener et déambuler dans les allées fleuries des jardins du château de Rots à l’occasion des Journées du Patrimoine. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Rots Autres Lieu Rots Adresse Ville Rots