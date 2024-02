Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx Eglise Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx Villesèque, samedi 21 septembre 2024.

Organisées par l’ Association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine Villesèque-Trébaïx

La première mention connue de la paroisse remonte à 1179, lorsqu’elle était sous la domination des templiers de Lacapelle-Livron, située actuellement en Tarn-et-Garonne. À certaines occasions, l’église formait une commanderie avec Carnac. En 1342, elle fut rattachée à Cambayrac, mais regagna son indépendance en 1533. Il ne fait aucun doute, compte tenu de l’architecture et du décor, que l’église fut entièrement reconstruite à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. Au début du XIVe siècle, le patronage passa aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, et les armoiries de l’ordre de Malte ornent la chapelle sud. Il semble que la nef n’ait été voûtée qu’en 1749, comme en témoigne la date inscrite sur l’une des clefs de voûte.

Venez explorer cette église, son exposition fascinante et les panneaux dédiés à l’étude de l’architecture rurale de Trébaïx. Vous trouverez ces installations sur la place centrale du hameau. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’histoire et la beauté de Trébaïx. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Eglise Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx Chemin de la Rouquette

Villesèque 46090 Lot Occitanie

