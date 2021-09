Rots Rots Calvados, Rots Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Sulpice Rots Rots Catégories d’évènement: Calvados

Rots Calvados Venez visiter l’église Sain-Sulpice, datant du XIème siècle, à l’occasion des Journées du Patrimoine. Une exposition de photos des modillons et de l’église sera accessible au public. Venez visiter l’église Sain-Sulpice, datant du XIème siècle, à l’occasion des Journées du Patrimoine. Une exposition de photos des modillons et de l’église sera accessible au public. +33 6 82 10 41 27 https://www.rots.fr/ Venez visiter l’église Sain-Sulpice, datant du XIème siècle, à l’occasion des Journées du Patrimoine. Une exposition de photos des modillons et de l’église sera accessible au public. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

