Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l'église de Saint-Nicolas de La Ferté Vidame La Ferté-Vidame, 18 septembre 2021, La Ferté-Vidame. Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l'église de Saint-Nicolas de La Ferté Vidame 2021-09-18 – 2021-09-19

La Ferté-Vidame 28340

Visite libre de l'église Saint-Nicolas, vous pourrez y découvrir la pierre tombale du Duc de Saint-Simon et de son épouse Gabrielle de Durfort de Lorges

tourisme@foretsduperche.fr +33 2 37 37 80 11

