Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l'église de Norrey-en-Bessin Saint-Manvieu-Norrey, 18 septembre 2021, Saint-Manvieu-Norrey. Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l'église de Norrey-en-Bessin 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Saint-Manvieu-Norrey Calvados Saint-Manvieu-Norrey Venez découvrir l'église de Norrey-en-Bessin à l'occasion des Journées du Patrimoine. Des documents sur l'histoire de l'édifice seront mis à disposition du public. m.landron@saintmanvieunorrey.fr +33 6 71 23 02 73

