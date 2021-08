Saint-Aquilin-de-Corbion Saint-Aquilin-de-Corbion Orne, Saint-Aquilin-de-Corbion Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église de l’Assomption Saint-Aquilin-de-Corbion Saint-Aquilin-de-Corbion Catégories d’évènement: Orne

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église de l’Assomption Saint-Aquilin-de-Corbion, 18 septembre 2021, Saint-Aquilin-de-Corbion. Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église de l’Assomption 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

L'église sera exceptionnellement ouverte à la visite. Ce sera l'occasion d'admirer le plafond en bois peint, les murs polychromes, le mobilier ainsi que les travaux de réfection des vitraux réalisés en fin d'année 2020.

