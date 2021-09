Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de la porte de la chapelle Saint-Vincent Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair Calvados A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la chapelle Saint-Vincent.

Visible par le parking de Simply Market derrière la station essence. Il est interdit de franchir le muret car il s’agit d’une propriété privée.

“La chapelle Saint-Vincent, vestige du XIIIe s. d’une dépendance de l’Abbaye d’Ardenne est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2004 Après les bombardements de juin 1944, l’élévation de la façade occidentale subsiste à l’état de vestige, ainsi que le contrefort nord. Les piédroits du portail ont conservé leurs colonnettes à chapiteaux à crochets qui permettent de dater cette construction du XIIIe siècle. L’édifice présentait un plan rectangulaire. La chapelle servait de sépulture aux seigneurs de Lébisey. A la Révolution, l’édifice est vendu comme bien national (1795), et le prieuré est transformé en ferme. La nef de la chapelle devient une orangerie et le choeur une chapelle privée.”

