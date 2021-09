Rots Rots Calvados, Rots Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de la chapelle de l’Ortial Rots Rots Catégories d’évènement: Calvados

Rots Calvados Venez visiter la chapelle de l’Ortial, datant du XIIIème siècle, à l’occasion des Journées du Patrimoine. Une exposition autour sur la cultivation du blé sera accessible au public.

Une participation libre est souhaitée.

