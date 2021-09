Sées Sées Orne, Sées Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de la cathédrale Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de la cathédrale Sées, 18 septembre 2021, Sées. Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de la cathédrale 2021-09-18 – 2021-09-19

Sées Orne Sées En 2021, les Journées Européennes du Patrimoine célèbrent le patrimoine inclusif et diversifié, à travers le thème commun du “Patrimoine pour tous”. Venez visiter librement la belle cathédrale Notre-Dame de Séez. En 2021, les Journées Européennes du Patrimoine célèbrent le patrimoine inclusif et diversifié, à travers le thème commun du “Patrimoine pour tous”. Venez visiter librement la belle cathédrale Notre-Dame de Séez. +33 2 33 81 79 70 En 2021, les Journées Européennes du Patrimoine célèbrent le patrimoine inclusif et diversifié, à travers le thème commun du “Patrimoine pour tous”. Venez visiter librement la belle cathédrale Notre-Dame de Séez. dernière mise à jour : 2021-09-09 par OT DE SEES

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sées Autres Lieu Sées Adresse Ville Sées lieuville 48.60588#0.17065