Journées Européennes du Patrimoine : Visite Libr ou Guidée du Château de Cénevières 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Cénevières Lot Cénevières 6 EUR Tarif préférentiel. Édifié au XVIe siècle en surplomb du Lot par les Gourdon autour d’un donjon du XIIIe siècle, le château de Cénevières est l’un des plus prestigieux édifices de la Renaissance en Quercy. Autour de son élégante cour d’honneur, la demeure abrite des pièces luxueuses conservant un remarquable plafond orné de vues d’Istanbul ainsi qu’une insolite salle d’alchimie. Pépin Le Bref au VIIIe siècle s’empare du château. En 1580, Henri IV s’y arrête, logé par son ami Antoine de Gourdon. Ce dernier transforme sa forteresse en un Palais Renaissance vers 1540. Les seigneurs de Gourdon ont participé aux guerres d’Italie avec Charles VIII, Louis XII et François Ier. La demeure abrite des pièces luxueuses qui conservent un remarquable plafond peint, orné de vues de Constantinople, ainsi qu’une insolite salle dite “de l’alchimie”. Cette forteresse verra passer en 763 Pépin le Bref poursuivant le Duc d’Aquitaine, puis les armées anglaises du Prince Noir pendant la guerre de Cent ans. Après avoir rejoint François 1° durant les guerres d’Italie, les seigneurs de Gourdon vont transformer ce château fort en palais Renaissance richement sculpté et décoré. Vous verrez un grand salon avec plafond peint, des livres anciens, des tapisseries, des armes et armures, des ustensiles de cuisines et des outils anciens. Sans oublier la chapelle, la prison et des oubliettes…

La terrasse principale enrichie d'une galerie à colonnes surplombe le LOT de 60 m d'à pic.

