JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE HISTORIQUE DE MELAY Chemillé-en-Anjou, 18 septembre 2021, Chemillé-en-Anjou.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE HISTORIQUE DE MELAY 2021-09-18 – 2021-09-18 Place des Martyrs MELAY

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Visite libre du bourg de la commune : 12 lieux et panneaux photographiques.

Exposition “Histoires et photographies” à la salle annexe de la salle Joseph Humeau, à l’arrière de la mairie, et suite de la visite à l’église et au cimetière (Chapelle des Martyrs).

Plan de la visite de Melay, disponible à la salle d’exposition.

Découvrez l’histoire de Melay à travers un parcours en visite libre.

+33 2 41 30 63 67

Visite libre du bourg de la commune : 12 lieux et panneaux photographiques.

Exposition “Histoires et photographies” à la salle annexe de la salle Joseph Humeau, à l’arrière de la mairie, et suite de la visite à l’église et au cimetière (Chapelle des Martyrs).

Plan de la visite de Melay, disponible à la salle d’exposition.

dernière mise à jour : 2021-08-11 par