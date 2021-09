Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée sur les fortifications Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée sur les fortifications Sisteron, 18 septembre 2021, Sisteron. Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée sur les fortifications 2021-09-18 – 2021-09-18 Rendez-vous devant la Cathédrale Place Général de Gaulle

Sisteron Alpes de Haute-Provence En suivant cette visite guidée, vous pourrez découvrir les vestiges des fortifications remaniées au 14ème siècle dont un ensemble monumental de 5 tours, plusieurs portes et éléments de courtines le long de la Durance. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Sisteron Adresse Rendez-vous devant la Cathédrale Place Général de Gaulle Ville Sisteron lieuville 44.19476#5.94301