Journées européennes du patrimoine, visite guidée : L'Hôtel de ville de Saint-Etienne Saint-Étienne, 19 septembre 2021

Saint-Étienne Loire Découvrez ce bâtiment emblématique dont la première pierre fut posée en 1822. Visites des principales salles de l’édifice.

Sur inscription sur saint-etienne-hors-cadre.fr / onglet réservation (jusqu’à 24h avant la visite) artethistoire@saint-etienne.fr +33 4 77 48 76 27 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

