Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Loire, Sainte-Croix-en-Jarez Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée gratuite Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Sainte-Croix-en-Jarez

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée gratuite Sainte-Croix-en-Jarez, 18 septembre 2021, Sainte-Croix-en-Jarez. Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée gratuite 2021-09-18 – 2021-09-18 Point Information de la Chartreuse 4 place des Portes

Sainte-Croix-en-Jarez Loire Sainte-Croix-en-Jarez Immergez-vous dans l’ancienne chartreuse de Sainte-Croix pour une visite à nos côtés : découverte des anciennes pièces de vie du monastère (cuisine, ermitage, cloître, églises). Sur réservation. chartreuse@saintecroixenjarez.com +33 4 77 20 20 81 http://chartreuse-saintecroixenjarez.com/ dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Sainte-Croix-en-Jarez Autres Lieu Sainte-Croix-en-Jarez Adresse Point Information de la Chartreuse 4 place des Portes Ville Sainte-Croix-en-Jarez lieuville 45.47943#4.64741