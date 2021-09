Bach Bach Bach, Lot Journées Européennes du Patrimoine: Visite Guidée d’un Patrimoine Géologique d’Intérêt Mondial aux Phosphatières du Cloup d’Aural Bach Bach Catégories d’évènement: Bach

Bach Lot 8 EUR Découvrez ce lieu exceptionnel à prix préférentiel.

Nombre de places limité, réservation fortement recommandée Dans le Quercy, plus de 300 phosphatières ont été exploitées puis abandonnées au XIXe siècle. Depuis, les recherches ont été menées sur les fossiles retrouvés par divers laboratoires de recherches paléontologiques. Plus de 170 sites paléontologiques retracent ainsi plus de 30 millions d’années d’évolution des animaux et des climats. Le site des Phosphatières du Cloup d’Aural est le seul accessible par le public. Il est situé dans le Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et la Réserve Naturelle Nationale du Lot, plus grande réserve géologique de France. Anciennes exploitations de phosphates se présentant comme des grottes essentiellement à ciel ouvert. Une végétation spécifique s’y développe, profitant d’un environnement très particulier. De nombreux fossiles de vertébrés s’y rencontrent aussi. Datés de -52 à -19 millions d’années, ils permettent de retracer l’évolution de la faune, des paysages et des climats sur plus de 30 millions d’années. Lors de la visite guidée, découvrez une ancienne mine de phosphate du XIXe siècle exploité comme engrais. Aujourd’hui, plongez au cœur de ces grottes à ciel ouvert remplies d’une végétation rappelant celle des tropiques. Découvrez-y des fossiles de mammifères de l’ère tertiaire. [Source: Ministère de la Culture] +33 6 03 93 45 91 Découvrez ce lieu exceptionnel à prix préférentiel.

