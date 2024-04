Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du Vieux Bergerac Quai Cyrano Bergerac, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du Vieux Bergerac Quai Cyrano Bergerac Dordogne

Les Journées Européennes du Patrimoine traitent des thèmes suivants « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et « Patrimoine maritime ».

A cette occasion, découvrez ou redécouvrez le Vieux Bergerac, à travers ces deux thématiques, en compagnie d’une guide-conférencière.

Cette visite dure 1h30 et se fait en français.

Cette visite guidée est gratuite mais sur inscription auprès de Quai Cyrano, par téléphone ou via l’inscription en ligne.

OUVERTURE PROCHAINE DES INSCRIPTIONS EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 15:00:00

fin : 2024-09-21

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

