Journées Européennes du Patrimoine : Visite Guidée du Site de la Bataille d’Uxellodunum Saint-Denis-lès-Martel, 18 septembre 2021, Saint-Denis-lès-Martel. Journées Européennes du Patrimoine : Visite Guidée du Site de la Bataille d’Uxellodunum 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 Puy d’Issolud Fontaine de Loulié

Saint-Denis-lès-Martel Lot Saint-Denis-lès-Martel En 51 avant JC, toute la Gaule est occupée par les romains… Toute ? Non ! Découvrez l’histoire de la bataille d’Uxellodunum ; dernière bataille gauloise face aux légions de Jules César. Visite guidée du site du Puy d’Issolud, des galeries et de la maison de la fontaine. RDV au lieu-dit Fontaine de Loulié +33 6 71 84 51 17 ©uxellodunum dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Denis-lès-Martel Autres Lieu Saint-Denis-lès-Martel Adresse Puy d'Issolud Fontaine de Loulié Ville Saint-Denis-lès-Martel lieuville 44.95123#1.67071