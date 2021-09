Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée du Printemps Deauville Deauville, 18 septembre 2021, Deauville.

Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée du Printemps Deauville 2021-09-18 – 2021-09-19 Printemps Deauville 104 rue Eugène Colas

Deauville Calvados

Ouvert en 1912, le Printemps Deauville est la toute première succursale d’un grand magasin en province et l’une des premières boutiques de mode à s’implanter à Deauville. La création de ce “magasin de nouveautés” fait partie intégrante des projets urbanistiques d’Eugène Cornuché et Désiré Le Hoc pour la ville.

Pour la première fois, le Printemps vous invite à découvrir l’histoire et les secrets de ce monument deauvillais dont les façades ont été entièrement restaurées en 2020. Archives et anecdotes ponctueront ce voyage dans temps de la Belle Epoque à aujourd’hui.

Créneaux horaires de visites : 10h-11h, 11h30-12h30, 14h30-15h30, 16h30-17h30

+33 2 14 67 41 00 https://www.printempsfrance.com/

