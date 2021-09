JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE GUIDÉE DU COUDRAY-MACOUARD Le Coudray-Macouard, 18 septembre 2021, Le Coudray-Macouard.

Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Le Coudray-Macouard, qui bénéficie des labels Petite Cité de Caractère et Village de charme, invite petits et grands à venir découvrir ou redécouvrir ce beau village aux ruelles fleuries et au patrimoine exceptionnel. Demeures d’exception, église du XII et XVIIIème siècle, seigneurie, girouetterie, boule de fort, fiche-jeu pour les enfants, exposition d’artisans, vignobles, points de restauration et rafraichissement… La Seigneurie du Bois, élégant logis des XV ème et XVI ème siècles sera exceptionnellement ouvert.

Les premières traces de cette Petite Cité de Caractère remontent à l’An Mil. Elle doit ce label à son enceinte fortifiée, dont il reste deux portes et aux nombreux logis de tuffeau et d’ardoise, typiques du Saumurois.

+33 2 41 67 98 10

