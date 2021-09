JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PUILACHER ET SES COLLECTIONS Puilacher, 18 septembre 2021, Puilacher.

Journées Européennes du Patrimoine : Visite Guidée du Château de Puilacher et ses collections.

Samedi 18 septembre de 14h à 18h30 et Dimanche 19 septembre de 10h30 à 18h30.

La visite commentée comprendra une explication de l’historique du château, puis un circuit dans les différentes pièces avec des explications des principaux éléments artistiques et la découverte de peintures et de sculptures africaines modernes et traditionnelles qui peu à peu deviennent mieux connues en Europe.

Château de village, inscrit Monument Historique, construit entre le XVè et XVIIè siècle sur des bases plus anciennes, le château de Puilacher a été entièrement restauré avec soin depuis son acquisition par les propriétaires actuels en 1975.

Ses caractéristiques architecturales et artistiques comprennent la façade à laquelle on a redonné son aspect XVIIè, l’escalier voûté, les plafonds à la française dont celui du séjour à 3 moulures, son mobilier choisi représentatif de toutes les époques et de nombreux pays, sa cheminée monumentale, ses parquets XVIII et XIXè, sa salle d’exposition d’art africain contemporain avec de nombreuses peintures et sculptures.

Accès au château : centre du village.

Contacts :

• https://chateaudepuilacher.com

• 06 60 63 10 61

