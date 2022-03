Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée du centre d’interprétation Olhaberri Banca Banca Catégories d’évènement: Banca

Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée du centre d’interprétation Olhaberri Banca, 17 septembre 2022, Banca. Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée du centre d’interprétation Olhaberri Banca

2022-09-17 – 2022-09-17

Départ devant le centre Olhaberri. Visite guidée du centre d'interprétation du patrimoine minier et métallurgique Olhaberri. Animations en lien avec le patrimoine des mines.

Banca

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

