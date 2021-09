Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée du Big Band Café Hérouville-Saint-Clair, 18 septembre 2021, Hérouville-Saint-Clair.

Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée du Big Band Café 2021-09-18 – 2021-09-18

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Le Big Band Café vous propose une visite guidée des coulisses de la salle de musiques actuelles à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Nombre de places limitées : réservation conseillée.

“Le BBC (Big Band Café), labellisé scène de musiques actuelles (600 places), propose depuis plus de 25 ans des concerts aussi riches que variés allant du rock à la pop, de la chanson au reggae ou encore l’électro ! Salle incontournable du paysage bas-normand, outre une programmation musicale, le BBC propose des formations professionnelles, gère des locaux de répétition, accueille des artistes en résidence et met en oeuvre différentes actions culturelles. Le BBC est à l’origine et organise également le festival Beauregard, le festival pop-rock de l’agglomération caennaise.”

Source : JEP

Le Big Band Café vous propose une visite guidée des coulisses de la salle de musiques actuelles à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Nombre de places limitées : réservation…

+33 2 31 47 96 13 http://www.bigbandcafe.com/

Le Big Band Café vous propose une visite guidée des coulisses de la salle de musiques actuelles à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Nombre de places limitées : réservation conseillée.

“Le BBC (Big Band Café), labellisé scène de musiques actuelles (600 places), propose depuis plus de 25 ans des concerts aussi riches que variés allant du rock à la pop, de la chanson au reggae ou encore l’électro ! Salle incontournable du paysage bas-normand, outre une programmation musicale, le BBC propose des formations professionnelles, gère des locaux de répétition, accueille des artistes en résidence et met en oeuvre différentes actions culturelles. Le BBC est à l’origine et organise également le festival Beauregard, le festival pop-rock de l’agglomération caennaise.”

Source : JEP

dernière mise à jour : 2021-09-07 par