Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée d’Issigeac Issigeac, 18 septembre 2021, Issigeac.

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée d’Issigeac 2021-09-18 15:30:00 – 2021-09-19 Place du Château Office de Tourisme

Issigeac Dordogne Issigeac

Visite guidée pendant ces deux jours à 15h30 : “A la découverte du patrimoine architectural d’Issigeac”.

Partez à la découverte des plus belles ruelles et maisons d’Issigeac et découvrez grâce à notre guide conférencière l’histoire et l’architecture de la cité médiévale. Durée 1h environ.

+33 5 53 58 79 62

BIT Issigeac

