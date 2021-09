JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Visite guidée de Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Visite guidée de Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Louis XIV y résida 40 jours au moment de son mariage en 1660. Décors et mobiliers du XVIIè siècle à nos jours (la Maison est toujours dans la même famille et toujours habitée !).

Visite guidée du 2ème étage assurée par les propriétaires (40 min).

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Pass sanitaire et masque obligatoires

