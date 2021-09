Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de l’église Saint-Martin Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de l’église Saint-Martin Villers-sur-Mer, 18 septembre 2021, Villers-sur-Mer. Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de l’église Saint-Martin 2021-09-18 16:00:00 – 2021-09-18

Villers-sur-Mer Calvados L’église Saint-Martin de Villers-sur-Mer est un exemple remarquable du style néo-gothique qui fleurit en Normandie à la fin du XIXe siècle. Elle est construite à partir de 1872 par l’architecte caennais Lavallée-Dupeyroux. Grâce aux dons, elle a remplacé l’ancienne église en 1874, devenue trop exigüe.

Sculptures des frères Jacquier et vitraux de l’atelier Duhamel Marette sont classés aux Monuments historiques depuis 2006. Atelier installé à Evreux, il livre à Villers-sur-mer pour cette église, un ensemble exceptionnel de 51 verrières colorées, considéré comme l’un des chefs-d’oeuvre de l’art bas-normand de la fin du XIXe siècle.

Un tableau de Jean-Joseph Benjamin-Constant représentant “Saint Joseph père nourricier du Christ” est également classé. Visites à 10h et à 16h, proposées par des bénévoles de la paroisse.

Durée : 30 minutes

