Journées Européennes du Patrimoine : Visite Guidée de l'Eglise Paroissiale Saint-Barthélémy 2021-09-18 – 2021-09-18 place du Général Dufour Eglise Saint-Barthélémy

Le Montat Lot Eglise romane, classée Monument historique, ancienne possession du chapitre de la cathédrale de Cahors. autrefois désignée sous le vocable de Saint-Pierre, l’église de la fin du XIIe siècle a été complétée au XIXe par l’ajout de 2 bas-côtés, d’un portail ouest et d’un nouveau décor peint dans l’abside. Découverte des peintures retraçant le chemin de croix.

Commentaires sur l’architecture générale de l’église, la charpente du clocher et de sa cloche “Germaine”. [Source: Ministère de la Culture] Licence libre de droit dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

