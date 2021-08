Saint-martin-sur-ocre Saint Martin sur Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de l’atelier et quelques démonstrations par Marie-Laure Barry, céramiste. Saint Martin sur Ocre Saint-martin-sur-ocre Catégorie d’évènement: Saint-Martin-sur-Ocre

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de l’atelier et quelques démonstrations par Marie-Laure Barry, céramiste. Saint Martin sur Ocre, 18 septembre 2021, Saint-martin-sur-ocre. Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de l’atelier et quelques démonstrations par Marie-Laure Barry, céramiste.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint Martin sur Ocre

Situé dans un parc arboré, l’atelier de poterie « Ocre et Barbotine » vous propose dans sa boutique de céramiques un univers de poésie. Visite guidée de l’atelier et quelques démonstrations par Marie-Laure Barry, céramiste. Saint Martin sur Ocre Route de Lucy, Saint-martin-sur-ocre Saint-martin-sur-ocre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Martin-sur-Ocre Autres Lieu Saint Martin sur Ocre Adresse Route de Lucy, Saint-martin-sur-ocre Ville Saint-martin-sur-ocre lieuville Saint Martin sur Ocre Saint-martin-sur-ocre