Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la ferme-manoir du Cacharat Rots, 18 septembre 2021, Rots.

Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la ferme-manoir du Cacharat 2021-09-18 – 2021-09-18

Rots Calvados

Venez découvrir la ferme-manoir du Cacharat, datant du XVIIème siècle, lors d’une visite guidée à l’occasion des Journées du Patrimoine. Une exposition d’anciens tracteurs, et de vieilles balances sera accessible au public.

“Les fermes manoirs, un des symboles des villages du Bessin nous sont restituées dans leur style unique. On ne dénombre pas moins d’une dizaine de fermes-manoirs dans le village. Elles possèdent toutes les mêmes caractéristiques : une cour entourée des bâtiments nécessaires au fonctionnement de la ferme, un logis pour les habitants, le tout formant un ensemble fermé et défensif.”

Source : JEP

+33 6 30 08 59 24 https://www.rots.fr/

