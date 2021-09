Rots Rots Calvados, Rots Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la Ferme du Vieux Colombier Rots Rots Catégories d’évènement: Calvados

Rots

Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la Ferme du Vieux Colombier Rots, 18 septembre 2021, Rots. Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la Ferme du Vieux Colombier 2021-09-18 11:30:00 – 2021-09-18 12:30:00

Rots Calvados Venez découvrir la Ferme du Vieux Colombier lors d’une visite guidée du colombier du XIIIe siècle suivie d’une visite de l’éco-musée.

Participation libre souhaitée.

“Cette ferme comprend de nombreux bâtiments qui délimitent une cour fermée possédant en son centre un colombier. Certaines constructions, notamment le colombier, étaient déjà présentes sur les plans du registre des extraits de fermage de Rotz (1387).”

Source : JEP 2021 Venez découvrir la Ferme du Vieux Colombier lors d’une visite guidée du colombier du XIIIe siècle suivie d’une visite de l’éco-musée. Participation libre souhaitée. “Cette ferme… +33 2 31 26 50 54 https://www.rots.fr/ Venez découvrir la Ferme du Vieux Colombier lors d’une visite guidée du colombier du XIIIe siècle suivie d’une visite de l’éco-musée.

Participation libre souhaitée.

“Cette ferme comprend de nombreux bâtiments qui délimitent une cour fermée possédant en son centre un colombier. Certaines constructions, notamment le colombier, étaient déjà présentes sur les plans du registre des extraits de fermage de Rotz (1387).”

Source : JEP 2021 dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Rots Autres Lieu Rots Adresse Ville Rots lieuville 49.21229#-0.47243