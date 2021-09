Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Sisteron, 18 septembre 2021, Sisteron. Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse 2021-09-18 – 2021-09-18

Sisteron Alpes de Haute-Provence Sisteron La Cathédrale, appelée familièrement Notre-Dame des Pommiers, combine art roman et architecture lombarde. L’édifice construit à partir du 12ème siècle se laisse découvrir ou redécouvrir en accédant dans certains espaces habituellement fermés au public. service-culture@sisteron.fr +33 4 92 61 54 50 https://www.sisteron.com/mes-loisirs/culture-patrimoine dernière mise à jour : 2021-09-06 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Sisteron Adresse Ville Sisteron lieuville 44.19468#5.943