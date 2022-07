Journées européennes du patrimoine : visite guidée de Créon Créon, 17 septembre 2022, Créon.

Journées européennes du patrimoine : visite guidée de Créon

62 Boulevard Victor Hugo Bureau d'Information Touristique Créon Gironde

2022-09-17 10:30:00 – 2022-09-17 11:30:00

Bureau d’Information Touristique 62 Boulevard Victor Hugo

Créon

Gironde

EUR 0 Entre-deux-Mers Tourisme vous propose, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine édition 2022, une visite guidée de Créon. Découvrez l’histoire de cette ville-bastide et plus particulièrement sa fondation au début du XIVe siècle. Laissez-vous transporter au travers de ses rues et de ses monuments emblématiques (place de la Prévôté, Hôtel de ville, église Notre-Dame…).

Réservation obligatoire.

+33 5 56 23 23 00

David Remazeilles – Gironde Tourisme

