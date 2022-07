Journées européennes du patrimoine : visite guidée de Castelmoron-d’Albret Castelmoron-d’Albret, 17 septembre 2022, Castelmoron-d'Albret.

Journées européennes du patrimoine : visite guidée de Castelmoron-d’Albret

Bureau d’Information Touristique Rue de l’Église Castelmoron-d’Albret Gironde Rue de l’Église Bureau d’Information Touristique

2022-09-17 15:00:00 – 2022-09-17 16:00:00

EUR 0 Entre-deux-Mers Tourisme vous propose, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine édition 2022, une visite guidée de Castelmoron-d’Albret. Découvrez l’histoire riche et singulière de ce village médiéval qui est aujourd’hui le plus petit de France (de par sa superficie). Laissez-vous transporter dans ses charmantes ruelles où le passé et le présent se conjuguent harmonieusement.

+33 6 49 87 99 87

David Remazeilles

Rue de l’Église Bureau d’Information Touristique Castelmoron-d’Albret

