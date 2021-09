Cuiseaux Cuiseaux Cuiseaux, Saône-et-Loire Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée Cuiseaux Cuiseaux Cuiseaux Catégories d’évènement: Cuiseaux

Saône-et-Loire

Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée
2021-09-18
Rue Edouard VUILLARD Centre Ville

Cuiseaux Saône-et-Loire Cuiseaux Visite guidée de la ville, classée site pittoresque de Saône-et-Loire en 1982. Ancienne place forte ayant toujours appartenu à la Bourgogne, Cuiseaux a conservé de nombreuses richesses au cœur du centre ancien : remparts, porte du 12ème siècle, Hôtel-Dieu, maisons Renaissance, place bordée d’arcades, fontaines, église Saint-Thomas, chapelle Saint-Jacques,…Gratuit. Lieu de rdv : Office de Tourisme. info@bresse-bourguignonne.com +33 3 85 72 76 09 https://www.bresse-bourguignonne.com/ Visite guidée de la ville, classée site pittoresque de Saône-et-Loire en 1982. Ancienne place forte ayant toujours appartenu à la Bourgogne, Cuiseaux a conservé de nombreuses richesses au cœur du centre ancien : remparts, porte du 12ème siècle, Hôtel-Dieu, maisons Renaissance, place bordée d’arcades, fontaines, église Saint-Thomas, chapelle Saint-Jacques,…Gratuit. Lieu de rdv : Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-09-12 par

Détails Catégories d’évènement: Cuiseaux, Saône-et-Loire Autres Lieu Cuiseaux Adresse Rue Edouard VUILLARD Centre Ville Ville Cuiseaux lieuville 46.49416#5.38783