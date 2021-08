Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Journées Européennes du Patrimoine – Visite du quartier de la gare Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine – C'est l'année européenne du rail ! Venez assister à la naissance du quartier de la gare de Sainte-Foy-la-Grande. A partir de la fin du XIXe siècle, la ville sort de sa bastide pour s'étendre jusqu'à la gare. Un parcours d'environ 1h30 sera proposé pour découvrir les maisons remarquables, bâtiments publics et aménagements paysagers de ces "nouveaux" quartiers, de la fin du XIXème au début du XXème siècle. Au départ du Jardin Public.

+33 5 57 46 03 00

Date: 2021-09-18 16:30:00 – 2021-09-18 18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Jardin public Allée Jean Raymond Guyon Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville 44.83165#0.22424