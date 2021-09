Saint-André-de-Rosans Saint-André-de-Rosans Hautes-Alpes, Saint-André-de-Rosans Journées Européennes du Patrimoine : visite du Prieuré de Saint-André-de-Rosans Saint-André-de-Rosans Saint-André-de-Rosans Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-André-de-Rosans

Journées Européennes du Patrimoine : visite du Prieuré de Saint-André-de-Rosans Saint-André-de-Rosans, 18 septembre 2021, Saint-André-de-Rosans. Journées Européennes du Patrimoine : visite du Prieuré de Saint-André-de-Rosans 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-André-de-Rosans Hautes-Alpes Saint-André-de-Rosans Hautes-Alpes Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’ancien prieuré clunisien, classé Monument Historique, édifice d’art roman provençal avec ses frises sculptées et ses mosaïques du XIIe siècle, jumelles de celles du monastère de Ganagobie. rosans@sisteron-buech.fr +33 4 92 66 63 69 http://www.sisteron-buech.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-04 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-André-de-Rosans Autres Lieu Saint-André-de-Rosans Adresse Ville Saint-André-de-Rosans lieuville 44.37719#5.5141